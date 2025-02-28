Митрополиту Тихону стали угрожать с момента назначения в Крым

Катя Добрина.  
28.02.2025 15:08
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Политические убийства, Терроризм


Предотвращенное ФСБ покушение на митрополита Тихона продолжает ряд террористических преступлений, которыми Украина устраняет опасных для себя деятелей. Об этом «ПолитНавигатору» заявил кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.

«Я бы не стал никоим образом связывать покушение на Тихона с тем процессом, который идёт между Москвой и Вашингтоном. Это уровень абсолютно не тот, чтобы была возможность на кого-то воздействовать. Тем более, что как сообщают некоторые блогеры, покушение готовилось давно, и террористический акт должен был произойти на Святки, то есть ещё в январе, в ходе рождественских празднований. Насколько это точно сложно сказать, но по телевизионным сюжетам можно судить о том, что этих ребят взяли не вчера и не позавчера, а гораздо раньше. Об этом свидетельствуют погодные условия, их внешний вид», – пояснил он.

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Предотвращенное ФСБ покушение на митрополита Тихона продолжает ряд террористических преступлений, которыми Украина устраняет опасных...
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Эксперт добавил, что это проявление системной работы ГУР, которую ведет враг России Буданов.

«Маловероятно, что это чья-то инициатива, которая была грубо сработана на коленке. Занимались серьёзные структуры. Во-первых, фигура знаковая, резонансная, во-вторых, все длительно готовилось, подбирались исполнители, вербовались, а, может быть, и внедрялись, судя по фамилиям, месту рождения и биографии. Я бы поставил этот случай в разряд с тем, что имели место раньше. Конечно, владыка Тихон – это не Дарья Дугина, а не Владлен Татарский, не Захар Прилепин. Это фигура совершенно иного формата и уровня. Тем не менее, все эти случаи укладываются в один ряд. Широко не обсуждалось, но Тихону начали угрожать практически с момента его назначения в Крым», – подчеркнул Горбачёв.

Участник СВО, эксперт по безопасности Алексей Селиванов отметил, что сам столкнулся в Запорожской области с предательством в ближнем окружении. Поэтому нужно тщательно проверять тех, кто напрашивается в соратники.

«Особую роль сейчас играют убеждения человека. Люди, которые находятся на переднем краю духовной и идеологической борьбы, просто не имеют права окружать себя персонажами с нейтральными либо сомнительными убеждениями. Опубликованы скрины из инстаграма Иванковича – там сочувствие Украине, портреты Яроша и символика украинских нацистов. Мой совет – окружать себя воевавшими, ополченцами и участниками СВО. Не воевавшим веры нет.

И кто-то говорил о мире с Украиной? Если украинское государство не будет разгромлено и занято Русской армией, если его спецслужбы не будут ликвидированы, а террористы не будут наказаны – нас будут убивать постоянно. Как видим, вербовать могут и мигрантов, и даже церковнослужителей – россиян по паспорту», – указал Селиванов.

Православный публицист Кирилл Фролов считает, что приказ на устранение Тихона давал лично Зеленский.

«Более того, такие приказы не отдаются без согласования со спецслужбами США, и попытки свести дело к самоуправству англичан не выдерживают критики. Почему это покушение пытались организовать здесь и сейчас? Потому что созданный митрополитом Тихоном музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе является глубоко аргументированным кричащим напоминанием о необходимости освобождения всей Новороссии, в особенности Одессы. Таким образом, эта экспозиция и сам митрополит Тихон, его нахождение в круге общения президента Путина являются объективным препятствием к заморозке СВО», – считает эксперт.

По его мнению, внутри РФ есть влиятельные силы, пытающиеся склонить политическое руководство России к заморозке СВО «во имя восстановления отношений с США».

«Эти силы развернули оголтелую пропагандистскую кампанию против освобождения Харькова и Одессы. Поэтому мы особенно благодарим Федеральную службу безопасности и за спасение жизни митрополита Тихона, и за фактическое разоблачение партии «похабного мира», для которой и музей Крыма и Новороссии и построивший его митрополит Тихон являются костью в горле», – заключил Фролов.

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