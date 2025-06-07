Кто все эти люди? Вашингтон сообщил, что россияне поставили рекорд года по посещению США

Учитывая обстоятельства, можно было бы этому не поверить, но перед нами данные официальной статистики Минторга США: россияне в нынешнем году поставили рекорд по посещению Штатов с начала войны.

Как пишет агентство Bloomberg, спустя четыре месяца после вступления президента США Дональда Трампа туристы со всего мира сократили свои поездки в США (на 2,4%), но россияне поступили наоборот. Из России наблюдается рост числа прибывающих.

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По данным Минторга США, с января по апрель 2025 года гражданам России было выдано 26 935 виз для поездок в США, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 3 345 — это бизнес-визы (рост на 15%), 21 469 — турвизы (рост на 11,2%), а 2 121 — студенческие визы, что на 5,3% меньше, чем годом ранее.

На то, что число прибывающих в США россиян в начале 2025 года установило рекорд за все время войны, обратил внимание старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс. По его словам, поездки российских туристов в США резко сократились за несколько месяцев до начала СВО, но затем только росли.

Авиарейсами в Штаты прибыли 23 801 россиян (рост на 12,1%), 794 человека приплыли на кораблях (рост на 53,3%), а 2340 россиян пересекли границу по суше, что на 13,8% меньше, чем в прошлом году. Больше всего россиян, приехавших в США, были в возрастной группе от 35 до 44 лет — 2 059 человек. На втором месте — россияне в возрасте от 55 до 64 лет (1 375 человек).