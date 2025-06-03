Крымский мост открыт после атак ВСУ. Эксперты ждут новых – масштабных диверсий

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Вторая за сутки атака противника по Крымскому мосту завершилась – движение автотранспорта восстановлено.

Рано утром движение по мосту было перекрыто на 3 часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По неофициальной информации, причиной послужил сбитый БПЛА, обломки которого упали на проезжую часть. После их обезвреживания, движение возобновили в стандартном режиме.

Однако СБУ заявила о «третей удачной попытке подрыва опор Крымского моста», что якобы привело его в аварийное состояние. На видео, сопровождающее заявление, виден взрыв у бонового заграждения опоры, мощность которого не могла причинить вред самой конструкции. После проверки целости опоры мост снова открыли.

Инженер-ракетчик Алексей Васильев в своем тг-канале «Русский инженер» поясняет, что атака опор моста, скорее всего осуществлялась подводным дроном «Маричка».

«Первый взрыв, судя по видео из сети, повредил ограждение перед опорой. Больше пока никакой достоверной информации нет, заявление укро СМИ всегда стоит делить на нескольких раз, пиар у них на первом месте. Взрыв рядом с опорой под водой, железобетонному массиву ущерба не нанесёт. Для этого он должен непосредственно примыкать к конструкции. И против чего и было выстроено ограждение. Разумеется, есть опасность повторного удара именно в эту точку, и поэтому сейчас самое важное максимально быстро устранить брешь в защите», – отмечает он и задается вопросом: как обстоят дела с охраной моста, что дрон сумел незамеченным подойти к ограждению?

Другие комментаторы удивлены тем, что украинские спецслужбы располагают видео с камер наблюдения моста. И этот факт требует явного служебного расследования, а также проверки защищенности каналов связи. Без ответа остался вопрос с установками гидроакустических комплексов, которые предлагали для защиты моста еще несколько лет назад.

Вторая атака была предпринята около 15:00. Движение по мосту вновь перекрыли на несколько часов, равно как и выход гражданских судов вдоль побережья. В этот раз укроканалы распространили видео задымления в районе Крымского моста. Как оказалось, это прошлогодняя съемка дымовой защиты моста, которую применяют во время сигнала «воздушной тревоги».

Военный обозреватель Борис Рожин разместил в своем телеграм-канале видео поражения «Ланцетом» БЭК противника во время сегодняшней попытки прорыва к Крымскому мосту, и снабдил его комментарием: «после попадания дрон потерял ход. Если не затонул, то может еще и затрофеить получится».

Комментаторы сходятся во мнении, что эта атака – проба пера, которой противник оценивает и оборону моста, и свои БЭКи. Теперь противник будет готовиться к более масштабной атаке,которую прогнозируют ко Дню России 12 июня.