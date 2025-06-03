СБУ показала видео утреннего удара по Крымскому мосту

Михаил Рябов.  
03.06.2025 14:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Россия, СБУ, Сюжет дня, Транспорт, Украина


Служба безопасности Украины показала кадры, к счастью, неудачной попытки утреннего теракта на Крымском мосту, подтвердив сведения, что атака, из-за которой перекрывалось движение транспорта, производилась, в том числе, морскими дронами.

На кадрах видно, как, обойдя заграждения, в одну из опор врезается вражеский морской беспилотник. Киев утверждает, что мощность взрывчатки составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте, однако конструкция моста устояла. В распоряжении врага также оказался снимок повреждения ограды моста.

Служба безопасности Украины показала кадры, к счастью, неудачной попытки утреннего теракта на Крымском мосту,...

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«Откуда у СБУ кадры с камер наблюдения самого моста и пространства под ним, и к каким еще камерам у СБУ есть доступ. И почему», – недоумевает военкор Александр Коц.

«Это просто праздник какой-то! СБУ, дорогие, благодарим. Невероятно гордимся вами!» – ликует депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Глава террористической структуры СБУ Малюк пообещал продолжать попытки уничтожения Крымского моста, назвав его «абсолютно законной целью», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее околовоенные источники предупреждали, что противник может заводить свои дроны под мост, пряча их под дном проходящих пролив судов.

«Мы же заблаговременно усилим подводный рубеж обороны моста?  Выставим эхолоты, противоторпедные средства, усилим и увеличим количество подводных заграждений… Верно?» – надеется на благоразумность ответственных лиц помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов.

Переехавший в РФ из Украины политолог Александр Лазарев считает сегодняшнее ЧП еще одной попыткой сорвать переговоры.

«Уж больно Зеленскому мира не хочется. Переговоры подходят к логическому завершению», – считает Лазарев.

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