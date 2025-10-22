Кража российских активов обернется проблемами для всей экономики ЕС, – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
22.10.2025 09:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 443
 
Дзен, ЕС, Россия, Финансы


Экспроприация замороженных в странах Евросоюза российских активов – это очень рискованное мероприятие, которое обернется серьезными последствиями для экономики Европы.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Бельгии Йохан Ван Овертельдт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда речь идет об использовании замороженных активов для выплаты репараций, я бы хотел призвать к максимальной осторожности, потому что такая операция, беспрецедентная по своему масштабу, будет иметь юридические, финансовые и институциональные риски, и мы должны признать это.

Мы говорим не просто о куче денег, которые мы можем легко получить и использовать по своему усмотрению. Должны быть четкие гарантии относительно любых потенциальных юридических и финансовых последствий и того, как будут распределяться риски. Я не хочу этого.

Я говорю не только о своей стране, но и о замороженных активах во всех странах, о которых известно очень мало. Нельзя допустить, чтобы из-за отсутствия четкой правовой базы под сомнения были поставлены финансовые институты и, как следствие, вся финансовая система Европы.

Коллеги, масштаб и характер этой операции требуют максимальных гарантий. Мы, конечно, поддерживаем Украину, это очевидно, но мы не можем просто так это сделать. Это не может быть просто карт-бланшем для любых экономических и финансовых мер, которые могут иметь серьезные последствия для всей европейской экономики», – заявил Ван Овертельдт.

Отметим, что Бельгия является наибольшим держателем замороженных российских активов на сумму 58 миллиардов евро.

Метки:

Все новости за сегодня



