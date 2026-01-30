Китай. «Синдром Берия»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уходящая неделя запомнится беспрецедентными событиями в Китае – в окрестностях Пекина было зафиксировано передвижение военных автоколонн в сторону столицы. Любые другие перемещения транспорта НОАК в прочих регионах страны были запрещены. Поползли слухи о пресечении попытки военного переворота и даже покушения на самого председателя Си Цзинпина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вскоре выяснилось, что необычная активность китайских военных и спецслужб была связана с задержанием второго по рангу чиновника КНР — зампреда Центрального военного совета Чжан Юся по подозрению в передаче США совершенно секретных данных о ядерной программе КНР. Одновременно с генералом были задержаны ещё несколько высших военных чинов, включая главу Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

Действия руководства КНР, мобилизовавшего войска Пекинского военного округа, очень напоминают советскую практику, иногда называемую «синдромом Берия», когда вплоть до позднего СССР каждая смена власти в Кремле сопровождалась подъемом по тревоге войск Московского гарнизона, соединений ВДВ и войск специальной военной разведки.

Необходимо отметить, что Си Цзиньпинь проводит чистку верхушки китайских военных с 2017 года в рамках борьбы с коррупцией. Однако недавние аресты, по мнению наблюдателей, были вдохновлены событиями в Венесуэле, когда группа продажных высших военных и политиков республики вывели из строя средства ПВО и воздушного оповещения, а также силы безопасности, позволив американской «Дельте» захватить и вывезти в США президента Мадуро с супругой.

Информация о подробностях уголовных дел арестованных крайне обрывочна. Аналитики связывают «профилактику» с обострением американо-китайских отношений в последнее время и желанием руководства КНР усилить управляемость армией.

Арест генерала Чжан Юся для многих оказался полной неожиданностью. Долгие годы этот человек был обличен полным доверием руководства КПК и считался «неприкасаемым». Его отец участвовал в Гражданской войне в Китае. Сам Чжан Юся во время визитов в Россию даже лично встречался с президентом Владимиром Путиным.

Российские востоковеды указывают, что за бывшим зампредом ЦВС тянулся коррупционный шлейф, осуществление схемы махинаций приписывают сыну чиновника. Это и получение крупных взяток, и незаконные прибыли в военных закупках, и непрозрачные тендеры. Упоминается и строительство элитной недвижимости на земельных участках Пекинского военного округа. Все эти злоупотребления привели к тому, что «неприкасаемый» дошел до цугундера.

Интересно: информацию о том, что Чжан Юся передал атомные секреты КНР американцам, впервые опубликовало издание The Wall Street Journal. Так это или нет, мы вряд ли узнаем, но по всему видать, что и коррупционных дел было достаточно для ареста «лица №2» Китая.

1 августа 2027 года в Китае будет отмечаться столетие НОАК. К этой дате Пекин должен закончить запланированную модернизацию вооруженных сил. Китайское руководство наверняка осознает тот факт, что НОАК не вела боевых действий с 1979 года. Имеется в виду неудачный для китайских военных 28-дневный конфликт с Вьетнамом. В историографии эти столкновения названы «педагогическими», что, судя по всему, говорит об их поучительном характере для ВС КНР.