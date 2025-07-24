В риторике о вводе европейских войск на территорию Украины имеет пользу исключительно её декларативная составляющая о поддержке Киева.

Об этом в интервью «LB live» заявил экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается контингентов и так далее, я повторюсь, что войны 24 февраля 2022 года уже не будет. Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных «гарных» штанах? Тогда какой от него смысл, нет его.

Нужны возможности для обеспечения мира в какой-то стране. На сегодняшний день мы видим, что возможности очень и очень ограниченные. Поэтому я бы очень скептически смотрел на этот вопрос, с точки зрения практической реализации», – сказал Залужный.