Казахстанские самостийники объявили национальную идею: усидеть на трех стульях

Задача Казахстана – задача сохранять геополитический баланс в Средней Азии.

Об этом казахский политический аналитик Аскар Нурша заявил в интервью журналу «Эксклюзив», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ослабление любой из сторон этого баланса: Китая, Запада, той же России, – не есть хорошо. Нарушение баланса приведет к завышенным непомерным требованиям к Центральной Азии. Это будет ущемление нашего суверенитета. Мы граничим с двумя странами, которые являются геополитическими конкурентами для США. Сейчас Трамп выбрал Китай вместо России. Но по большому счету, никто Россию со счетов не списывал. А мы граничим с обеими. Для нас торговля с обеими имеет ключевое значение», – сказал Нурша.

Он считает, что Казахстан должен готовиться к торговым войнам между США и Китаем, и диверсифицировать свою экономику.