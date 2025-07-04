«Как в пыльных жарких странах»: Британия созрела для кровавой гражданской войны – лондонский профессор

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Британия уже миновала переломный момент на пути к гражданской войне. В обществе наблюдается «полярная фракционность», царит «потеря веры в легитимность нормальной политики» и недоверие к системе.

Об этом профессор войны в современном мире в Королевском колледже Лондона Дэвид Бетц заявил на конференции британского веб-сайта UnHerd, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе доверие снижается не только в последнее время, но и на протяжении жизни целого поколения, а то и больше. И сейчас мы достигли какого-то дна. Я имею ввиду, что доверие британской общественности к политическим институтам, политическим партиям упала до однозначного числа — от 9 до 11%. То есть оно буквально колеблется около двухзначного числа. Все это признают», – сказал Бетц.

Он считает, что в Британии был «гениальный метод управления, основанный на единой компетентной элите, традициях и привычке к послушанию». Однако сейчас наблюдается «избыток элиты, когда у людей есть амбиции, но они не могут их реализовать». Таких людей, по оценке профессора 39%.