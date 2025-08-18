Израильский прогноз: в Закавказье дело может дойти до ликвидации азербо-бандеровцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Азербайджан становится «Украиной Кавказа».

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Абсолютно ясно резко ускоряющееся движение Азербайджана, чтобы стать Украиной Кавказа. Может быть, то, что произойдет на линии соприкосновения на Украине немножко отрезвит их. Будут попытки еще больше, чем раньше – возмутить все народы, которые находятся в России, особенно, приграничные, близкие к Грузии, Армении и Азербайджану, это несомненно», – сказал Кедми.

Он сравнил соглашения по Зангезурскому коридору, подписанные в Белом доме, с Мюнхенским сговором с той разницей, что в 1938 году жертва (Чехия) «лежала на столе», а сейчас в соглашении участвовала сама жертва – Армения.