«Грядёт ужасная попытка вывести войска США из Европы», – генерал Ходжес
Американских генералов поднимают с баз по всему миру и вызывают в Штаты для того, чтобы объявить о смене стратегии Пентагона и выводе войск из Европы.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мое личное мнение, что министр обороны расскажет о новой стратегии, которая, вероятно, будет больше ориентирована на западное полушарие. Я думаю, он расскажет им о сокращении на 20% числа высокопоставленных офицеров и, возможно, других подразделений. Я бы сказал, что это будет перестройка командования, изменение структуры вооруженных сил и переориентация военная.
Администрация уже давно намекает на подобные вещи, говоря, что они хотят сосредоточиться на наших границах, западном полушарии от Гренландии до Канады и Панамского канала. И это касается Венесуэлы, передислокации кораблей в Карибском море. Так что такое ощущение, что это происходит.
И вот что интересно – пару дней назад президент сказал, что Россия – бумажный тигр, и Украина может победить. В каком-то смысле он говорит: «Ладно, если Россия – бумажный тигр, мы можем начать выводить войска из Европы». Да?
…Я не знаю, так ли это, но это все очень похоже, к сожалению, потому что я думаю, что это ужасная попытка вывести войска из Европы», – заявил Ходжес.
