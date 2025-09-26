«Грядёт ужасная попытка вывести войска США из Европы», – генерал Ходжес

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 12:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 493
 
Вооруженные силы, Дзен, США


Американских генералов поднимают с баз по всему миру и вызывают в Штаты для того, чтобы объявить о смене стратегии Пентагона и выводе войск из Европы.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американских генералов поднимают с баз по всему миру и вызывают в Штаты для того,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мое личное мнение, что министр обороны расскажет о новой стратегии, которая, вероятно, будет больше ориентирована на западное полушарие. Я думаю, он расскажет им о сокращении на 20% числа высокопоставленных офицеров и, возможно, других подразделений. Я бы сказал, что это будет перестройка командования, изменение структуры вооруженных сил и переориентация военная.

Администрация уже давно намекает на подобные вещи, говоря, что они хотят сосредоточиться на наших границах, западном полушарии от Гренландии до Канады и Панамского канала. И это касается Венесуэлы, передислокации кораблей в Карибском море. Так что такое ощущение, что это происходит.

И вот что интересно – пару дней назад президент сказал, что Россия – бумажный тигр, и Украина может победить. В каком-то смысле он говорит: «Ладно, если Россия – бумажный тигр, мы можем начать выводить войска из Европы». Да?

…Я не знаю, так ли это, но это все очень похоже, к сожалению, потому что я думаю, что это ужасная попытка вывести войска из Европы», – заявил Ходжес.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить