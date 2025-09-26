США объявили беспрецедентный шабаш генералитета

Министр обороны США Питер Хегсет приказал сотням высокопоставленным военным собраться на военной базе. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает газета «Вашингтон Пост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр обороны Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядке — и без указания причины — на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, посеяв смятение и тревогу после увольнения администрацией Трампа многочисленных высокопоставленных руководителей в этом году. По словам более десятка источников, знакомых с ситуацией, эта крайне необычная директива была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру», – говорится в статье.

Сообщается, что приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, и соответствующие им командные должности в ВМС.

«Ожидается, что на встрече Хегсета будут присутствовать высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, дислоцированные по всей Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону», – рассказывают источники.

Один из тех, кто видел копию приказа, говорит, что распоряжение касается всех военных, занимающих командные должности в рангах от 0-7 до 0-10, и их старших советников. Ранги от 0-7 до 0-10 относятся к военной классификации всех генералов и адмиралов.

Поскольку каждый генерал передвигается со своим старшим советником и несколькими младшими военными помощниками, общая численность собравшихся может превысить 1000 человек.

«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», – тревожится один из собеседников газеты, указывая, что подобное происходит впервые.

«Новость о приказе вызвала серьёзное замешательство в Пентагоне в четверг. К полудню военные чиновники начали связываться друг с другом, пытаясь прийти к более чёткому консенсусу относительно того, кто должен присутствовать на встрече Хегсета в Куантико и знает ли кто-нибудь, почему их направили в Вирджинию. Также росла обеспокоенность возможными обстрелами», – передает настроения в Пентагоне издание.

С чем связано мероприятие, на данный момент неизвестно. Указывается, что в стране готовится новая стратегия национальной обороны, которая, как ожидается, сделает внутреннюю оборону главной заботой страны, после того как Китай несколько лет считался главной угрозой национальной безопасности для США. Некоторые официальные лица, знакомые с приказом о выезде, заявили, что, по их мнению, такой вопрос может возникнуть.

