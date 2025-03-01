Главный козырь Трампа – отключение космической разведки в интересах ВСУ

Президент США Трамп наглядно показал, что его цель – перекинуть Украину на Европу, чтобы та либо надорвалась, либо отказалась от поддержи Киева. В любом случае, без поддержки США ВСУ лишатся космической разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов в эфире «Первого севастопольского» указал, что «публичная порка» Зеленского в Овальном кабинете была больше адресована европейской аудитории.

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«Это обращение к аудитории, что теперь вы, ребята, будете воевать без нашей поддержки, и в этот момент я должен упасть со стула. Вы просто сидите и понимаете, что завтра отключат Starlink, перестанет работать натовская база в Румынии, потому что она вся штатовская. Мы же понимаем, что дело не в Starlink, а в предоставлении информации со спутников: они просто перестанут давать космические съёмки. На этом всё можно умножать на ноль, и беспилотники, и прочее. Поэтому что никакая Европа спутники не заменит, и ВСУ будут воевать как во Второй мировой войне», – отметил Тихонов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман добавил, что Трампу это даже выгодно.