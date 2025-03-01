Главный козырь Трампа – отключение космической разведки в интересах ВСУ
Президент США Трамп наглядно показал, что его цель – перекинуть Украину на Европу, чтобы та либо надорвалась, либо отказалась от поддержи Киева. В любом случае, без поддержки США ВСУ лишатся космической разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов в эфире «Первого севастопольского» указал, что «публичная порка» Зеленского в Овальном кабинете была больше адресована европейской аудитории.
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«Это обращение к аудитории, что теперь вы, ребята, будете воевать без нашей поддержки, и в этот момент я должен упасть со стула. Вы просто сидите и понимаете, что завтра отключат Starlink, перестанет работать натовская база в Румынии, потому что она вся штатовская. Мы же понимаем, что дело не в Starlink, а в предоставлении информации со спутников: они просто перестанут давать космические съёмки. На этом всё можно умножать на ноль, и беспилотники, и прочее. Поэтому что никакая Европа спутники не заменит, и ВСУ будут воевать как во Второй мировой войне», – отметил Тихонов.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман добавил, что Трампу это даже выгодно.
«Основной экономический противник Соединённых государств Америки в последние почти полвека – это именно Европейский Союз. Точнее, когда этот процесс начинался, это ещё было Европейское экономическое сообщество. Почему так? Об этом долго рассказывать, какие именно экономические механизмы тому способствовали, но сам факт совершенно несомненный уже очень давно. И, соответственно, Трамп сейчас как раз пытается перевалить ответственность за Украину на Европу именно для того, чтобы Европа либо надорвалась экономически, либо признала свою неспособность защищать и поддерживать Украину. То есть, стала политическим ничтожеством. Трампа устроят оба варианта», – заключил Вассерман.
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