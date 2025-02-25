Главный козырь России – продвижение ВС РФ на Запад

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 12:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 628
 
Война, Дзен, Россия


Россия может не согласиться на быстрое прекращение боевых действий на Украине, если ей не предложат что-то весомое взамен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может не согласиться на быстрое прекращение боевых действий на Украине, если ей не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что сейчас главный вопрос, который будет решаться, согласится ли Путин и его окружение вообще на прекращение огня. Потому, что никаких особых инструментов для того, чтобы воздействовать за столом переговоров у Кремля нет. У него нет такой мощной экономики, которая позволила чтобы ввести санкции против Соединенных Штатов, чтобы они почувствовали на своей шкуре, ввести какие-то пошлины, как это сделал Китай недавно, и так далее. Но у них есть могучий инструмент – это армия, и события на фронте. То есть по мере переговоров, если российская армия будут дальше продвигаться на запад, это и будет главным ответом Путина на все возражения.

В этих условиях, согласится ли он, не имея ничего другого, более существенного, на быстрое прекращение огня, я не знаю, посмотрим, что ему предложат. Но его они должны чем-то заинтересовать, просто так он не сдаст оружие. Поэтому, я думаю, что и прекращение огня быстрого ждать не стоит все-таки. Хотя, в принципе, это возможно, если что-то будет предложено российской стороне в обмен. Ну, такие вещи, о которых мы, может быть, сейчас догадаться не можем», – заявил Ширяев.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить