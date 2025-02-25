Главный козырь России – продвижение ВС РФ на Запад
Россия может не согласиться на быстрое прекращение боевых действий на Украине, если ей не предложат что-то весомое взамен.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что сейчас главный вопрос, который будет решаться, согласится ли Путин и его окружение вообще на прекращение огня. Потому, что никаких особых инструментов для того, чтобы воздействовать за столом переговоров у Кремля нет. У него нет такой мощной экономики, которая позволила чтобы ввести санкции против Соединенных Штатов, чтобы они почувствовали на своей шкуре, ввести какие-то пошлины, как это сделал Китай недавно, и так далее. Но у них есть могучий инструмент – это армия, и события на фронте. То есть по мере переговоров, если российская армия будут дальше продвигаться на запад, это и будет главным ответом Путина на все возражения.
В этих условиях, согласится ли он, не имея ничего другого, более существенного, на быстрое прекращение огня, я не знаю, посмотрим, что ему предложат. Но его они должны чем-то заинтересовать, просто так он не сдаст оружие. Поэтому, я думаю, что и прекращение огня быстрого ждать не стоит все-таки. Хотя, в принципе, это возможно, если что-то будет предложено российской стороне в обмен. Ну, такие вещи, о которых мы, может быть, сейчас догадаться не можем», – заявил Ширяев.
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