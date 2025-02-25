Главный козырь России – продвижение ВС РФ на Запад

Россия может не согласиться на быстрое прекращение боевых действий на Украине, если ей не предложат что-то весомое взамен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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