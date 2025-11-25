Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопросы перспективы членства Украины в Евросоюзе и НАТО будут обсуждаться отдельно от «мирного плана», предложенного США. Но даже без вступления в альянс украинский самостийный режим должен получить такие гарантии Запада, чтобы Москва не могла свергнуть бандеровцев военным путем.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией, – авт.) заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рютте напомнил, что против членства Украины выступают несколько стран Альянса.