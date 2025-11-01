Генерал США: Первая цель для «Томагавков» – Елабуга

Максим Столяров.  
01.11.2025 23:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 989
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Русофобия, США, Украина


Украинцы якобы не ударят по Москве при первой же появившейся возможности, поэтому им можно смело отдавать ракеты «Томагавк».

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Усилить военное давление, дать им наступательное вооружение – конечно, без ограничений. Украинцы не собираются атаковать Москву только потому, что у них есть такая возможность. Все цели Украины военные. Главная цель – завод по производству беспилотников в Елабуге.

Там работают 20 тыс. северокорейцев, которые производят иранские беспилотники «Шахед», которые они запускают по Украине. Это около 5600 беспилотников, минус 700, когда они массово атакуют Украину, в дополнении к крылатым и баллистическим ракетам.

Так что украинцы хотят получить ракеты «Томагавк», которые могут уничтожить крупный завод и другие подобные объекты, а также бомбардировщики, которые доставляют крылатые и баллистические ракеты. А мы говорим, что это эскалация», – оправдывал Кин помощь бандеровцам.

Однако он признал, что с «Томагавками» у американцев проблемы.

«У нас есть проблема с оружием «Томагавк». Просто с точки зрения количества, это одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с Китаем.

Это реальность, в которую мы не можем вдаваться, потому что это засекречено. Но я считаю, что им [украинцам] нужно это оружие, и я говорил, какие цели, скорее всего, будут у этого оружия».

