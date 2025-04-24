Ближайшее десятилетие в мире будет нарастать падение благосостояния и наращивание проблем.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю продолжения хаоса в ближайшие годы. Я считаю, что мир будет погружаться в хаос, и в этом хаосе многие не выживут. Кто-то не выживет физически, и это касается не только украинцев, кто-то не выживет экономически, кто-то не выживет морально. Сейчас время больших испытаний. Это черные-черные годы. 20-е годы закончатся, черные, начнутся, как в старом фильме, «черные 30-е».

Будем надеяться, что, возможно, конец 20-х принесет какое-то хотя бы небольшое облегчение. Но сейчас весь мир будет затягиваться в воронку хаоса, испытаний, огромных проблем для обычных людей. Обычные люди должны готовиться к наращиванию проблем и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Китае.

Будет падение благосостояния, будет падение жизненных перспектив. Те, кто надеялся уйти на пенсию, будут ждать годами и усердно работать, чтобы попасть на эту пенсию. Те, кто надеялся на какое-то улучшение своего благосостояния и своего экономического состояния, распрощаются с этими иллюзиями и будут выживать. Те, кто надеялся на мирную жизнь, попадут в войну и хаос. Это программа последующих лет, она такая», – заявил Портников.