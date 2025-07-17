ФРГ может обойти собственное табу, наладив сборку «Таурусов» на территории Украины
Официально Берлин не согласится на передачу «Тауросов» Киеву, однако это не мешает началу сборки их компонентов на Украине.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В связи с Германией, на которую Трамп хочет повесить основные расходы, больше волнует заявление генерал-майора Фройдинга, что в Киеве появятся какие-то дальнобойные системы германо-украинского проекта.
Насколько я помню, в мае был подписан меморандум о создании производства дальнобойного оружия на территории Украины за счёт немецкого налогоплательщика. Теоретически Берлин мог бы вложиться в производство любой из [украинских] систем, чтобы масштабировать, но для этого надо завозить оборудование, разворачивать производственные линии, а это довольно рискованно.
Дешевле запустить крупноузловую сборку уже готовой продукции тех же «Тауросов», которые они не хотят передавать открыто. Но можно наладить производство, если боеголовку отдельно, хвостовик и двигатель отдельно и т.д.
Пойдут ли они на это? Мы в 22-м году задавались вопросом, пойдут ли европейцы на то, чтобы передавать «Леопарды» и «Хаймарсы»… и так до F-16. Конфликт идёт по геометрической прогрессии», – сказал Коц.
«Они же позволили себе «Скальпы» и «Шторм шедоу», почему в какой-то момент не позволить «Таурус» хотя бы в варианте, как будто эта ракета собрана на Украине? Заменят на «зроблено в Украине», и всё. И то, что Трамп сегодня говорит, что не собирается передавать дальнобойные ракеты, я бы тоже сильно не рассчитывал.
Рано или поздно разрешит покупку европейцами тех же ракет JASSM на 1000 км, их боевой части хватит, чтобы размотать любое серьёзное укрепление или углубленный командный пункт. Из 3500 они могут поделиться 500 ракетами, и это окажет какое-то влияние на фронт, но не кардинальное. Какое бы оружие я не перечислял, оно не меняло положение на земле», – заключил военкор.
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