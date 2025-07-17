ФРГ может обойти собственное табу, наладив сборку «Таурусов» на территории Украины

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Официально Берлин не согласится на передачу «Тауросов» Киеву, однако это не мешает началу сборки их компонентов на Украине.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с Германией, на которую Трамп хочет повесить основные расходы, больше волнует заявление генерал-майора Фройдинга, что в Киеве появятся какие-то дальнобойные системы германо-украинского проекта. Насколько я помню, в мае был подписан меморандум о создании производства дальнобойного оружия на территории Украины за счёт немецкого налогоплательщика. Теоретически Берлин мог бы вложиться в производство любой из [украинских] систем, чтобы масштабировать, но для этого надо завозить оборудование, разворачивать производственные линии, а это довольно рискованно. Дешевле запустить крупноузловую сборку уже готовой продукции тех же «Тауросов», которые они не хотят передавать открыто. Но можно наладить производство, если боеголовку отдельно, хвостовик и двигатель отдельно и т.д. Пойдут ли они на это? Мы в 22-м году задавались вопросом, пойдут ли европейцы на то, чтобы передавать «Леопарды» и «Хаймарсы»… и так до F-16. Конфликт идёт по геометрической прогрессии», – сказал Коц.