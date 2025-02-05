Фальстарт по-киевски: конкуренты Зеленского оживились и начали готовиться к возможным выборам на Украине

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Агентство Reuters заметила оживление замершей с началом войны политической жизни на Украине и связало это с тем обстоятельством, что «США сосредотачиваются на эндшпиле конфликта».

«После февраля 2022 года обычно бурная политическая жизнь Украины из-за военного положения затихла. Но в последнее время появляются все новые признаки оживления, поскольку США нацелились на скорейшее завершение конфликта. За последнюю неделю один из украинских политических лагерей обвинил команду Владимира Зеленского, что она больше заботится о выборах, чем о боевых действиях. Мэр Киева заявил, что ставленник президента саботирует его работу, а оппозиционные деятели отправились в зарубежные поездки», – говорится в публикации.

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«Это связано с Трампом, с ожиданием, что будут переговоры... Активность возросла, очевидно, что внутриполитическая нервозность усилилась», — говорит киевский политический аналитик Владимир Фесенко, часто выступающий с позиций Банковой.

Так, бывший президент Петр Порошенко, названный в материале «ведущим оппозиционером» был запечатлен пожимающим руки многим иностранным чиновникам.

«Он отрицает, что это имеет отношение к выборам, которые, по его словам, будут работать в пользу президента России Владимира Путина и дестабилизируют Украину в опасный момент», – отмечается в материале.

«Наша задача — выиграть войну», — сказал Порошенко агентству Reuters.

Однако, продолжает агентство, его партия «Европейская солидарность» обвинила Зеленского в попытке отстранить Порошенко от участия в заседании парламента и в том, что сам Зеленский сосредоточился на «предстоящих выборах вместо того, чтобы заниматься войной».

Не забыта в материале и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Отмечается, что в последнее время она «стала более заметной, встречаясь с представителями Евросоюза за границей и протестуя против задержания генерала в связи с неудачной оборонительной операцией в мае прошлого года».

Наконец, отмечает Reuters, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко, потенциальный претендент на пост президента, обвинил окружение Зеленского в политических интригах, заявив, что военный комендант города, назначенный президентом, намеренно мешал работе его гражданской администрации.

«Некоторые политические группировки собирают активистов и работают в предвыборных командах», – резюмирует агентство. Между тем, авторы Reuters не видят такой активности в лагере Зеленского.

«На мой взгляд, это фальстарт», — цитирует агентство киевского политолога Владимира Фесенко.