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Директор Института исследований в области безопасности ЕС Стивен Эвертс на страницах издания Politicо учит Европу «искусству ослабления России».

«ЕС сталкивается с угрозой со стороны России, которая выходит далеко за рамки войны Москвы против Украины. Каждый день действия Кремля наносят ущерб европейским интересам в ключевых регионах и сферах. Однако блок не может определиться с ответом, застряв между переоценкой силы Москвы и недооценкой ее враждебности», – говорится в публикации.

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Согласно новому докладу Института исследований в области безопасности ЕС, главой которого и является автор статьи, Европе нужна не просто стратегия сдерживания или укрепления устойчивости, а стратегия «обессиливания России», то есть «систематического ослабления способности Кремля наносить ущерб блоку».

«Будем реалистами: да, Россия — глобальная держава, которая может нанести ущерб основным интересам ЕС и делает это. Но она также теряет экономические, дипломатические и демографические позиции. Ее «безусловное партнерство» с Китаем становится все более несбалансированным, и главную роль в нем играет Пекин. А во всем мире ей часто приходится компенсировать стратегические слабости бравадой и импровизацией», – пишет Эвертс.

По его мнению, опасность Москвы для ЕС заключается именно в ее маневренности.

«Россия может вмешиваться в дела европейских демократий, подпитывать нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке и поддерживать авторитарные режимы по всему миру, располагая лишь скромными ресурсами», – признает он.

«Пришло время Евросоюзу дать отпор и нанести удар по Кремлю там, где ему больно», – призывает автор.

Одной из самых насущных угроз, с которой может столкнуться ЕС, по мнению автора статьи, является так называемый «теневой флот» России — танкеры, перевозящие нефть через европейские воды под теневым владельцем, уклоняясь от санкций и финансируя военную машину РФ.

«ЕС может действовать без промедления, агрессивно контролируя территориальные воды и исключительные экономические зоны, особенно в Средиземном, Балтийском и Северном морях. Если суда не имеют действующей страховки или представляют угрозу для окружающей среды, их следует задерживать или отправлять обратно», – подстрекает Эвертс.

«Это законно, эффективно и переломит ситуацию в пользу ЕС в борьбе с Россией», – убеждает он в легитимности пиратства, подобного недавнему эстонскому.

Евросоюзу также необходимо перестать бояться ядерных угроз со стороны РФ:

«Это означает, что ЕС не должен поддаваться запугиванию со стороны России, которая постоянно угрожает применением ядерного оружия и блефует, а вместо этого сосредоточиться на наращивании практической военной помощи Украине — от артиллерии до дронов и других масштабируемых систем — не сообщая о своих шагах заранее, чтобы Москва не могла манипулировать ситуацией».

Автор призывает активнее «давить» на Россию через Китай:

«Затем есть Китай. По мере сближения Пекина и Москвы ЕС должен начать использовать экономические рычаги — будь то ужесточение контроля над инвестициями или угроза целевого замораживания экспорта товаров двойного назначения».

Еще одним направлением борьбы с Россией автор называет «битву нарративов».

«Информационная война России может быть дешевой, но она эффективна: она разжигает недовольство и манипулирует дискуссиями. Между тем реакция Европы была разрозненной и робкой. Это должно прекратиться. Блоку нужен реальный стратегический коммуникационный потенциал, чтобы усилить такие инициативы, как EUvsDisinfo, поддержать СМИ в уязвимых регионах и работать на местных языках», – призывает автор.

Автор призывает вытеснять Россию повсюду – от Западных Балкан и Южного Средиземноморья, до Африки и Азиатско-Тизоокеанского региона.

«Во всех этих регионах ЕС также должен выйти за пределы уже знакомых ему кругов, таких как правительства и бизнес, и инвестировать в налаживание связей с гражданским обществом и будущими лидерами», – призывает автор статьи.

«Европа далеко не бессильна — она просто недостаточно использует свои возможности. ЕС обладает дипломатическим влиянием, экономическим весом, инструментами безопасности и опытом поиска партнерств, а не установления сфер влияния. Однако ему необходимо использовать эти преимущества с готовностью и стратегическим замыслом», – подстрекает Эвертс.

Чтобы «ослабить Россию», Евросоюз должен думать и действовать с позиции силы — и иметь мужество ее использовать. Самое главное, что для этого ЕС не нужно ничьего разрешения. Он может захватывать нефтяные танкеры и появляться в местах, которые Россия давно считает своими, – откровенничает европейский автор.