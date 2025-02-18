Европейские политики напуганы своим будущем после речей трампистов

Посылы, которые Европе дают представители команды президента США Дональда Трампа, говорят о том, что новая американская администрация намерена перевернуть политическое поле континента.

Об этом в эфире русской службы BBC заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Здесь, знаете ли, у Джей Ди Вэнса другая штука, которая, по моему мнению, гораздо опаснее. Он несколько раз использовал слово «цивилизация». Понимаете, это очень серьёзно. Нынешняя команда, они считают, что они являются носителями, иными лидерами какой-то другой цивилизации, отличной от европейской цивилизации. И это европейцев должно очень серьёзно напрячь, потому что они-то не умеют жить без Америки, откровенно говоря, им нужно научиться.

А сегодняшняя администрация США атакует не абстрактную Европу, а именно сегодняшние элиты Европы. И говорят, по сути, что «вот вы все, кто сейчас у власти, вы не должны быть у власти, вы должны уступить власть тем, кто принадлежит к нашей цивилизации». Не Европа и Америка одна цивилизация, а команда Трампа и «Альтернатива для Германии», Марин Ле Пенн, другие правые силы. Вот это одна цивилизация. Поэтому почему европейские политики вчера так резко отреагировали на слова Джея Ди Вэнса? Потому что они увидели, услышали угрозу не только Европе как таковой, а себе, своему пребыванию в политике. Поэтому здесь всё гораздо глубже, чем просто разговоры о разных взглядах и видениях», – заявил Кулеба.