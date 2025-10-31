«Европа подсовывает русским в качестве «мира» ровно то, из-за чего началась война» – Сара Вагенкнехт

Максим Столяров.  
31.10.2025 23:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 28
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Немецкая пропаганда до сих пор кормит население сказками о том, что начало СВО на Украине не имеет ничего общего с политикой Запада по продвижению НАТО на Восток.

Об этом на канале «ZDFheute Nachrichten» заявила немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт, лидер одноимённой партии в бундестаге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она возразила на реплику о том, что «в прекращении войны одно препятствие – это Россия».

«Я не оставлю это так, потому что это неправда. Это спорный вопрос. Существует ли прекращение огня без мирного договора, где урегулированы критические и спорные вопросы? И Россия всегда говорит, что мы не заключим перемирия, пока не будет мирного договора. И вопрос том, что происходит на всей Украине. Да, Россия начала эту войну, я чётко заявляю, что осуждаю эту войну.

Но они начали её не для того, чтобы завоевать территории, Россия самая большая страна в мире. Они начали войну, потому что не хотели, чтобы на границах были солдаты и ракеты НАТО.

Теперь Европа со своими сторонниками войны говорит, что когда оружие замолчит, мы отправим европейских солдат на Украину. Это именно то, что русские хотят предотвратить», – сказала Вагенкнехт.

«Немецкое телевидение – единственное место в мире, где людям всё ещё говорят, что война на Украине не имеет ничего общего с расширением НАТО на Восток. Конечно, это имеет к этому отношение!

И поэтому на это должно быть какое-то решение. Да, дипломатия сложная и не продвигается вперёд, я тоже думаю, что это плохо, потому что по-прежнему умирают», – добавила немецкий политик.

