«Есть фактура»: ВСУ готовят провокацию к переговорам на Аляске

Елена Острякова.  
12.08.2025 19:33
  (Мск) , Москва
ВСУ могут устроить диверсию в Брянской области во время переговоров президентов России и США на Аляске.

Об этом военкор Роман Сапоньков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принципе провокации могут быть. Не такого уровня, как прошлогодняя Курская авантюра, когда 15 тыс человек зашло, но может быть. Плюс, на Брянском направлении постоянно последние несколько недель фиксируются налеты. Пытаются ДРГ ползать, какие-то бреши смотреть в обороне. Это предположение — больше опасение, но определенная фактура есть, что они могут попробовать что-то сделать», – сказал Сапоньков.

Он напомнил, что еще в прошлом году ВСУ прощупывали почву на Кинбурнской косе и пытались высадиться на нефтяные вышки у западного побережья Крыма.

