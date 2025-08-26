«Это всё Трамп! Из Донбасса не уйдём!». Зе-глашатай успокаивает нациста, грозившего убийством
Обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко уверяет, что Киев не дрогнул и не поддался на американский план «размена территорий», подразумевающий выход ВСУ из Донбасса.
С такими успокоительными заявлениями Фесенко выступил после угроз убийства Зеленского, озвученных накануне печально известным нацистом и убийцей Сергеем Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий эфира – бежавший в Киев иноагент Евгений Киселев спросил, будет ли реакция на слова Стерненко, пригрозившего, что Зеленский станет сначала политическим, а затем реальным трупом, если отдаст приказ о выходе ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса.
«Зеленский ничего не собирается отдавать. Если бы он собирался отдавать, я бы ещё понял это предупреждение», – сказал Фесенко.
Дальше он начал придумывать оправдания Стерненко, который ранее благодаря «крыше» из спецслужб уже избежал наказания за убийство в Одессе.
«Не хочу вспоминать известную басню Крылову про Моську, но подчеркну, что в данном случае Стерненко конкурирует не столько с Зеленским, сколько с Порошенко, например. […] Стерненко – это представитель новой, более молодой волны. У него большие политические амбиции. И он хочет отобрать часть сторонников у Порошенко», – сказал Зе-политолог.
При этом он снова повторил, что Зеленский не собирается выходить из Донбасса.
«Риск, конечно, того, что американцы могут вновь попытаться схему территориального размена сделать с предметом переговоров. Такой риск существует. Но Зеленскому удалось нейтрализовать этот риск во время переговоров в Вашингтоне. Я надеюсь, что он сможет это сделать и дальше».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: