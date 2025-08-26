Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко уверяет, что Киев не дрогнул и не поддался на американский план «размена территорий», подразумевающий выход ВСУ из Донбасса.

С такими успокоительными заявлениями Фесенко выступил после угроз убийства Зеленского, озвученных накануне печально известным нацистом и убийцей Сергеем Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий эфира – бежавший в Киев иноагент Евгений Киселев спросил, будет ли реакция на слова Стерненко, пригрозившего, что Зеленский станет сначала политическим, а затем реальным трупом, если отдаст приказ о выходе ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса.

«Зеленский ничего не собирается отдавать. Если бы он собирался отдавать, я бы ещё понял это предупреждение», – сказал Фесенко.

Дальше он начал придумывать оправдания Стерненко, который ранее благодаря «крыше» из спецслужб уже избежал наказания за убийство в Одессе.

«Не хочу вспоминать известную басню Крылову про Моську, но подчеркну, что в данном случае Стерненко конкурирует не столько с Зеленским, сколько с Порошенко, например. […] Стерненко – это представитель новой, более молодой волны. У него большие политические амбиции. И он хочет отобрать часть сторонников у Порошенко», – сказал Зе-политолог.

При этом он снова повторил, что Зеленский не собирается выходить из Донбасса.