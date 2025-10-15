«Это разводняк для лохов!» – генерал ВСУ о «Томагавках» для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Риторикой вокруг поставок Киеву американских ракет «Томагавк» украинскому обывателю втюхивают очередную сказку о «вунднерваффе», с которой уж теперь точно будет «перемога».

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал потуги Зеленского, который заявил, что поставил задание произвести не менее трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

«Вопрос не в трёх тысячах ракет, а сколько пусковых к этим ракетам будет, чтобы запустить? А сколько обученных экипажей? Целей-то в России достаточно. Было бы чем и кому стрелять. Точно так же, как этот очередной разводняк украинской общественности на «Томагавки» – ну, это реально такой уже развод для лохов! Это такое уже формирование «вундервафли», что вместе взятые «Хаймарсы», «Леопарды», «Абрамсы» и F-16 просто отдыхают. «Всё, нам дают «Томагавки»!» Серьёзно? На чём? А к «Томагавкам» ещё дают несколько ракетных крейсеров, которые будут пускать их? Это возможно было сделать ещё в 22-м году. Закупить по программе ленд-лиз несколько ракетных эсминцев, типа «Арли Бёрк», где 90-96 ракет на борту, и в одном залпе они могли прямо из Средиземного моря лупануть по России абсолютно спокойно», – исходил ядом Кривонос.

По его словам, это «сугубо политическая акция», чтобы украинцы в очередной раз поверили в «чудо-оружие».