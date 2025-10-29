«Это – прошлогодний снег!». Глазьев не успевает отвечать на вызовы гибридной войны

Работу спецслужб союзных России и Белоруссии крайне затрудняет необходимость в условиях современной войны руководствоваться устаревшими регламентирующими документами.

Об этом на канале политического обозревателя Павла Иванова заявил ветеран Службы внешней разведки подполковник Валерий Задерей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В конце апреля в Минске был форум, буквально перед ним назначили Глазьева госсекретарём Союзного государства. И я говорил: хороший момент, чтобы здесь, в Минске, сформировать Ставку верховного главнокомандования именно по достижению победы в гибридной войне. Пусть Минобороны занимается Вооружёнными силами, а всё, что касается гибридной войны – это отдельный блок, здесь можно создать аналитический центр и определённые управленческие структуры.

Глазьеву послали эти предложения, он откликнулся и говорит, что буквально год назад в рамках единого государства была принята Стратегия национальной безопасности, что вы-то думаете. Он прислал нам. Мы посмотрели, но это – прошлогодний снег! Как пять лет назад они талдычили, ничего не поменялось», – рассказал ветеран разведки.

«Вот, говорят, почему наши органы, спецслужбы не реагируют? А у них все эти документы регламентирующие обеспечения безопасности в области стратегии национальной безопасности, доктрина об информационной безопасности, концепция общественности – они все написаны пять лет назад.

То есть идёт война, уже президенты все говорят, что война нового типа, а документ регламентирующий – прошлогодний. Мы свою оценку дали, насколько я знаю, специалисты работают, чтобы переработать и привести к этому», – добавил Задерей.

