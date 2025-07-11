«Это плохо и опасно» – в ВСУ испугались способности России быстро адаптироваться
Российская армия и промышленность быстро адаптируются к любым изменениям на поле боя.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил секретарь Львовского городского совета, член запрещенной в РФ неонацистской партии ВО «Свобода» майор ВСУ Маркиян Лопачак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С каждой неделей, с каждым месяцем все же значительно возрастает количество использования дронов-камикадзе, различных роботизированных систем. И это действительно нарастает.
Причем хуже всего, что оно увеличивается с двух сторон. Враг не спит и все ноу-хау, которые применяет украинское войско, которые начинает удачно применять.
Враг максимально быстро получает эти все технологии, крадет эти мысли и, что хуже всего, они научились максимально быстро и эффективно это масштабировать в промышленных государственных масштабах», – сказал Лопачак.
Он пожаловался, что на Украине любые попытки ввести новинки сталкиваются с управленческим хаосом, некомпетентностью и коррупцией.
«Очень много каких-то полезных вещей на Украине применяется сначала силами подразделения, потом, скажем так, с помощью волонтерской – или других средств. И потом только со временем оно выходит на какой-то настоящий уровень.
В России это происходит чрезвычайно быстрее и в максимально больших масштабах на государственном уровне. Это на самом деле плохо и опасно», – добавил он.
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