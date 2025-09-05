«Это перепуганные импотенты!». Украинский нацист обозлился на «коалицию желающих»
Европейские страны, которые анонсируют отправку войск на Украину, но выставляют перед этим кучу условий, – не «коалиция решительных», а «коалиция перепуганных импотентов».
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» (запрещен в РФ) Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы даете корректный перевод «коалиция желающих», но возникает вопрос – желающих чего? Часто их в медиа называют «коалицией решительных», и это вообще выбешивает.
Если мы хотим увидеть, что такое коалиция решительных, то это коалиция России, Ирана и Северной Кореи – вот так выглядит коалиция решительных.
А коалиция каких-то загадочных желающих, которые хотят послать свои войска в Украину только тогда, когда Украина сама, своими войсками, своим народом, своей кровью добьется от России мира – тогда уже, не когда нужно воевать с агрессором, – нет, тогда они войска посылать не будут…
А когда мы своей кровью и своими людьми как-то остановим Россию, тогда они готовы прислать сюда войска, к тому же абсолютно непонятно, с каким мандатом…
Я, честно говоря, вообще назвал бы это коалицией перепуганных импотентов, а не коалицией желающих и тем более, не коалицией решительных», – заявил Дикий.
