Европейские страны, которые анонсируют отправку войск на Украину, но выставляют перед этим кучу условий, – не «коалиция решительных», а «коалиция перепуганных импотентов».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» (запрещен в РФ) Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

