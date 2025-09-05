«Это перепуганные импотенты!». Украинский нацист обозлился на «коалицию желающих»

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 13:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Европейские страны, которые анонсируют отправку войск на Украину, но выставляют перед этим кучу условий, – не «коалиция решительных», а «коалиция перепуганных импотентов».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» (запрещен в РФ) Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны, которые анонсируют отправку войск на Украину, но выставляют перед этим кучу условий,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы даете корректный перевод «коалиция желающих», но возникает вопрос – желающих чего? Часто их в медиа называют «коалицией решительных», и это вообще выбешивает.

Если мы хотим увидеть, что такое коалиция решительных, то это коалиция России, Ирана и Северной Кореи – вот так выглядит коалиция решительных.

А коалиция каких-то загадочных желающих, которые хотят послать свои войска в Украину только тогда, когда Украина сама, своими войсками, своим народом, своей кровью добьется от России мира – тогда уже, не когда нужно воевать с агрессором, – нет, тогда они войска посылать не будут…

А когда мы своей кровью и своими людьми как-то остановим Россию, тогда они готовы прислать сюда войска, к тому же абсолютно непонятно, с каким мандатом…

Я, честно говоря, вообще назвал бы это коалицией перепуганных импотентов, а не коалицией желающих и тем более, не коалицией решительных», – заявил Дикий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить