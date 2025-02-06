Эксперт объяснил, почему Штатам кровь из носу нужна «заморозка» на Украине
США за три года СВО не смогли раскачать свой ВПК, и сейчас им срочно нужна заморозка конфликта, пока Одесса и Николаев еще под контролем Киева.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Украины остался всего один резерв – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которых они скорее всего бросят на линию боевого соприкосновения. Так нужно Западу, который хочет заморозить конфликт на нынешнем этапе. Типа: «вот, Россия тебе четыре региона и всё, дальше ни шагу. Крым можешь забирать, но Одесса и Николаев наши». Именно поэтому идут информационные вбросы, что якобы уже договорились», – пояснил эксперт.
По его словам, в начале снабжение Украины не сильно отражалось на мобилизационных резервах стран НАТО. Теперь склады пусты.
«При этом американцы считали, что в 2024 году их ВПК выйдет на военные показатели, запустит ленд-лиз, завалит оружием всю Европу и Украину. По состоянию на сегодняшний день этого не произошло. По разным причинам. Денег, кстати, предостаточно. Военно-промышленный комплекс США завален заказами на сумму порядка 2 триллионов долларов.
Но на выхлопе требуемого количества военной техники нет. Поэтому дают, что наскребли. И самая массовая поставка – это беспилотники. Вот их как грязи», – подчеркнул Леонков.
Он добавил, что поставки тяжёлой техники и даже лёгкого бронирования исчисляются десятками, максимум, сотнями единиц.
«Мы видели старую технику, даже артиллерийские комплексы образца Второй мировой войны. Поэтому Западу нужно это дело (боевые действия) остановить. Отсюда требования к Келлогу через 100 дней заключить мир на Украине.
Мы на это не пойдем. У нас военно-промышленный комплекс встал на плановое производство. Мы не перевели экономику на военные рельсы, как это утверждают зарубежные СМИ, справляемся малыми силами. Такое примерно соотношение. То есть, там всё держится из последних сил. И чтобы еще продержалось, нужно кинуть мобилизационный резерв», – пояснил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: