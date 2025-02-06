Эксперт объяснил, почему Штатам кровь из носу нужна «заморозка» на Украине

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США за три года СВО не смогли раскачать свой ВПК, и сейчас им срочно нужна заморозка конфликта, пока Одесса и Николаев еще под контролем Киева.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины остался всего один резерв – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которых они скорее всего бросят на линию боевого соприкосновения. Так нужно Западу, который хочет заморозить конфликт на нынешнем этапе. Типа: «вот, Россия тебе четыре региона и всё, дальше ни шагу. Крым можешь забирать, но Одесса и Николаев наши». Именно поэтому идут информационные вбросы, что якобы уже договорились», – пояснил эксперт.

По его словам, в начале снабжение Украины не сильно отражалось на мобилизационных резервах стран НАТО. Теперь склады пусты.

«При этом американцы считали, что в 2024 году их ВПК выйдет на военные показатели, запустит ленд-лиз, завалит оружием всю Европу и Украину. По состоянию на сегодняшний день этого не произошло. По разным причинам. Денег, кстати, предостаточно. Военно-промышленный комплекс США завален заказами на сумму порядка 2 триллионов долларов. Но на выхлопе требуемого количества военной техники нет. Поэтому дают, что наскребли. И самая массовая поставка – это беспилотники. Вот их как грязи», – подчеркнул Леонков.

Он добавил, что поставки тяжёлой техники и даже лёгкого бронирования исчисляются десятками, максимум, сотнями единиц.