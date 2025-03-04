«Решил поторговаться» – экс-посол Украины в США винит Зеленского в срыве сделки с Трампом

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Конфликт в Белом доме мог начаться из-за того, что Владимир Зеленский, подлетая к Вашингтону, решил схитрить и добавить условий к уже согласованной с США сделкой об украинских редкоземельных ископаемых.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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