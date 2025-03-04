«Решил поторговаться» – экс-посол Украины в США винит Зеленского в срыве сделки с Трампом

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Конфликт в Белом доме мог начаться из-за того, что Владимир Зеленский, подлетая к Вашингтону, решил схитрить и добавить условий к уже согласованной с США сделкой об украинских редкоземельных ископаемых.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт в Белом доме мог начаться из-за того, что Владимир Зеленский, подлетая к Вашингтону,...

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«Главное – вернуться к подписанию соглашения о минералах, потому что это то, что интересует Трампа и его окружение, и почему мы от этого отказались, я не понимаю.

Есть версия, что во время перелёта из Киева в Вашингтон или кто-то подсказал из нашей делегации, или сам пан Зеленский к этому дошёл, что надо ещё поторговаться, выставить ещё какие-то условия. В первую очередь, гарантии безопасности.

Но мы же слышали перед этим, что сделка была согласована. Кабмин уполномочил конкретных лиц её подписать, то есть решение уже было составлено, зачем было возвращаться к каким-то условиям? Всё это можно было обговорить до или после», – сокрушался Ельченко.

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