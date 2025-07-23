Экс-глава МИД Польши: Patriot не пропустят на Украину – пока не покается за Волынскую резню

Михаил Рябов.  
23.07.2025 08:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Яцек Чапутович, возглавлявший в 2018-20 годах МИД Польши, сокрушается по поводу охлаждения отношений между Варшавой и Киевом из-за нежелания последнего признать вину бандеровцев за Волынскую резню.

«Политика диалога была заменена принципом «око за око». Когда Сейм ввел государственный праздник – национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, Верховная рада признала переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах незаконным и преступным актом», – напоминает Чапутович на страницах Rzeczpospolita.

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Яцек Чапутович, возглавлявший в 2018-20 годах МИД Польши, сокрушается по поводу охлаждения отношений между...

Он иронично даёт понять, что отношениям Киева и Варшавы ещё есть, куда ухудшаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время президент Анджей Дуда публично шантажировал Украину и наших союзников по НАТО закрытием аэропорта в Жешуве для поставок помощи Украине. Возникает вопрос, пропустим ли мы этих немецких Patriot? И, если они будут переданы по суше, их, вероятно, реквизируют на границе гражданские патрули, по крайней мере, до тех пор, пока Украина не покается в преступлениях на Волыни», – написал экс-глава польского МИДа.

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