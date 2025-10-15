Дания запустила для Украины массовое производство ракет «Фламинго»

Максим Столяров.  
15.10.2025 20:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 662
 
Вооруженные силы, Дания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Дания производит для Украины модернизированные копии британской ракеты FP-5.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть мнение, в частности у Шария, что после провала контрнаступления 23 года, у украинского руководства возникла необходимость иметь собственные ракеты. И тогда Киев получил от британцев полную документацию на производство ракет FP-5.

И получив документацию, украинские инженеры не только скопировали ракету, но и усилили её характеристики. А ведь это советская школа, их там не так много, но за счёт Запада нормально обеспечиваются», – сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что для производства и заправки была выбрана Дания.

«Они из этой ракеты сделали конфетку. Увеличили боевую часть 240-300 килограмм боевой части. И самое главное – она недорогая и простая в производстве. Цена одной такой ракеты – около 50 тысяч долларов. Представьте, сколько Дания может наклепать таких изделий.

В Дании уже открыта производственная площадка, где такие изделия клепают, Европа всё это финансирует. И если Трамп согласится на перемирие – это будет затишье перед бурей. Потом начнётся вторая часть конфликта, и всё накопленное на складах оружие полетит массово. А пока оно в Дании», – подытожил он.

