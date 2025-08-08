Что ждать от встречи Путина и Трампа?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эксперты гадают, состоится ли встреча резидентов России и США, и что она принесет, в первую очередь по вопросу Украины.

Так, бывший помощник по России президента США Джорджа Буша – младшего Томас Грэм считает, что встреча лидеров приведет к «огромному» прогрессу в украинском конфликте.

«От встречи Путина и Трампа стоит ожидать согласованную дорожную карту по урегулированию украинского конфликта и нормализацию российско-американских отношений», – говорит Грэм «Известиям».

В свою очередь профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсел считает, что Владимир Путин «намерен отсрочить введение санкций со стороны США, но взамен не пойдет ни на какие уступки».

А политолог-американист Малек Дудаков говорит, что для Трампа важно само проведение переговоров с Путиным, чтобы показать некий успех в переговорах, а если удастся о чем-то договориться, то для американского президента это будет «совсем замечательно».

«Для России важно изменить позицию администрации Трампа и убедить ее всерьез заняться разрешением первопричин нынешнего конфликта. Тогда можно будет говорить о том, что есть шанс на деэскалацию украинского кризиса», – считает Дудаков.

При этом ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин относится к потенциальной встрече со сдержанным оптимизмом.

«Даже если они между собой договорятся по той же Украине, остается Европа, которая Украину поддерживает, а возможность давления на Европу со стороны Трампа тоже ограничена», – заявил эксперт.

По его словам, ждать успеха на предстоящей встрече следует скорее не по Украине, а по российско-американским связям. При этом аналитик обратил внимание, что на прошлой неделе впервые за последние семь лет состоялись очные переговоры главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и директора NASA Шона Даффи.