Британия специально натравила Зеленского на Трампа – Арестович

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Британия спровоцировала скандал в Белом доме, заранее натравив Владимира Зеленского на Дональда Трампа, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры, на которые их не пригласили.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия спровоцировала скандал в Белом доме, заранее натравив Владимира Зеленского на Дональда Трампа, чтобы...

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«Дело в том, что прямо сейчас происходит новая Ялта, или Тегеран-25. А этих [Европу] же не пригласили. Британцы начинают задавать вопросы. Европа говорит, окей, мы были немножко заняты, когда был Тегеран-43.

А британцы говорят: как же так, мы же там были в прошлый раз, как-то неудобно, вместо нас китайцы, как, простите, это понимать, и так далее», – сказал Арестович.

«Надо сказать Трампу свое фе. Прямо сказать нельзя, потому что они целиком и полностью висят на Америке – Британия и Европа. Если они сейчас начнут выуживаться, ничем хорошим это не кончится, то они это прекрасно понимают.

И они берут полосатый столбик [Зеленского] и кладут его на чашечку весов. Столбик не простой, а золотой. Начинает громко ножками стучать, ручками махать, и получается громкий скандал.

Но скандал не был бы и в половину такой громкий, если бы европейцы тут же не сидели. Британцы, значит, в прямом эфире смотрят: «Ну, давай еще, давай еще, давай еще. О, stand with Ukraine, всё, мы все с Украиной. Поддержим президента Зеленского, поддержим Украину, и так далее», – добавил он.

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