Британия пополнила список российский ядерных целей, несмотря на протесты

Елена Острякова.  
01.08.2025 12:33
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Немецкий генерал Эрхард Бюлер не подтвердил переброску американского ядерного оружия в Великобританию.

Об этом он заявил в эфире канала «MDR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий генерал Эрхард Бюлер не подтвердил переброску американского ядерного оружия в Великобританию. Об этом...

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«Был воздушный транспорт из США в Великобританию. Британские активисты, которые внимательно следят за всем, что связано с ядерным оружием, обнародовали это с предположением, что теперь Британия может подвергнуться нападению, как и Нидерланды, Бельгия, Италия, Турция и другие страны. Германия разрешает размещение некоторых ядерных вооружений США в рамках этого ядерного участия. Это значит, что оружие будет использоваться немецкими самолетами, но останется американским», – сказал Бюлер.

В случае с Британией, по его информации речь идет о 20 видах ядерного оружия, однако ни Вашингтон, ни Лондон переброску не подтвердили и не опровергли.

«Если ядерное оружие было перевезено, есть еще один вариант объяснения. В отличии от французов, британцы не автономны в том, что касается ядерного оружия. У них есть десятилетние сотрудничество с США в этой области. Оно включает техническое обслуживание, ремонт и модернизацию их вооружений. То есть постоянно происходят перевозки из США и обратно. Это было бы правдоподобным», – считает генерал.

Ранее отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон в интервью украинским СМИ подтвердил переброску в Великобританию американского тактического ядерного оружия.

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