Британия пополнила список российский ядерных целей, несмотря на протесты

Немецкий генерал Эрхард Бюлер не подтвердил переброску американского ядерного оружия в Великобританию.

Об этом он заявил в эфире канала «MDR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Был воздушный транспорт из США в Великобританию. Британские активисты, которые внимательно следят за всем, что связано с ядерным оружием, обнародовали это с предположением, что теперь Британия может подвергнуться нападению, как и Нидерланды, Бельгия, Италия, Турция и другие страны. Германия разрешает размещение некоторых ядерных вооружений США в рамках этого ядерного участия. Это значит, что оружие будет использоваться немецкими самолетами, но останется американским», – сказал Бюлер.

В случае с Британией, по его информации речь идет о 20 видах ядерного оружия, однако ни Вашингтон, ни Лондон переброску не подтвердили и не опровергли.

«Если ядерное оружие было перевезено, есть еще один вариант объяснения. В отличии от французов, британцы не автономны в том, что касается ядерного оружия. У них есть десятилетние сотрудничество с США в этой области. Оно включает техническое обслуживание, ремонт и модернизацию их вооружений. То есть постоянно происходят перевозки из США и обратно. Это было бы правдоподобным», – считает генерал.

Ранее отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон в интервью украинским СМИ подтвердил переброску в Великобританию американского тактического ядерного оружия.