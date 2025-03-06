Бандеровские «титушки» в США подставили под удар американских студентов

Руководству США не понравилось, что устраиваемые по всей Америке «заукраинские» митинги состоят в основном из проплаченных студентов и мигрантов.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Этот [антитрамповский] митинг, в результате которого захвачен был офис Теслы в Манхэттене. И этот митинг на курорте, где отдыхал Джей Ди Вэнс с семьёй. И там все видели в сине-жёлтых флагах, со значками, всё. А если внимательно присмотреться, а если еще послушать интервью, а если еще пообщаться с украинцами в Соединенных Штатах, то вы узнаете, что украинцев на этих митингах было 3-4%. А все остальные – это были сторонники демократической партии, противники Трампа, глобалисты, ЛГБТ повестка, и так далее», – сказал Мосийчук.