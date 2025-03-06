Бандеровские «титушки» в США подставили под удар американских студентов
Руководству США не понравилось, что устраиваемые по всей Америке «заукраинские» митинги состоят в основном из проплаченных студентов и мигрантов.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот [антитрамповский] митинг, в результате которого захвачен был офис Теслы в Манхэттене. И этот митинг на курорте, где отдыхал Джей Ди Вэнс с семьёй. И там все видели в сине-жёлтых флагах, со значками, всё.
А если внимательно присмотреться, а если еще послушать интервью, а если еще пообщаться с украинцами в Соединенных Штатах, то вы узнаете, что украинцев на этих митингах было 3-4%. А все остальные – это были сторонники демократической партии, противники Трампа, глобалисты, ЛГБТ повестка, и так далее», – сказал Мосийчук.
«Митинги собрались буквально на следующий день. О чем это говорит? О заготовке. И Трамп это знает. Вы же знаете, вчера Трамп подписал указ перед выступлением об отчислении студентов, которые будут принимать участие за деньги в митингах с университетов, и депортации тех, кто не является гражданином США.
Потому что там в сине-желтых флагах были завернуты и люди латиноамериканцы и даже афроамериканцы. Значит, понятно, что Трамп понимал, что это все инсценировано, ему донесли это все дело. И естественно, реакция его была такая, как мы видели», – резюмировал националист.
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