Бандеровские «титушки» в США подставили под удар американских студентов

Вадим Москаленко.  
06.03.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1004
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Руководству США не понравилось, что устраиваемые по всей Америке «заукраинские» митинги состоят в основном из проплаченных студентов и мигрантов.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководству США не понравилось, что устраиваемые по всей Америке «заукраинские» митинги состоят в основном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Этот [антитрамповский] митинг, в результате которого захвачен был офис Теслы в Манхэттене. И этот митинг на курорте, где отдыхал Джей Ди Вэнс с семьёй. И там все видели в сине-жёлтых флагах, со значками, всё.

А если внимательно присмотреться, а если еще послушать интервью, а если еще пообщаться с украинцами в Соединенных Штатах, то вы узнаете, что украинцев на этих митингах было 3-4%. А все остальные – это были сторонники демократической партии, противники Трампа, глобалисты, ЛГБТ повестка, и так далее», – сказал Мосийчук.

«Митинги собрались буквально на следующий день. О чем это говорит? О заготовке. И Трамп это знает. Вы же знаете, вчера Трамп подписал указ перед выступлением об отчислении студентов, которые будут принимать участие за деньги в митингах с университетов, и депортации тех, кто не является гражданином США.

Потому что там в сине-желтых флагах были завернуты и люди латиноамериканцы и даже афроамериканцы. Значит, понятно, что Трамп понимал, что это все инсценировано, ему донесли это все дело. И естественно, реакция его была такая, как мы видели», – резюмировал националист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить