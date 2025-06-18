«Анти-иранские козни США не ударят по РФ и Китаю» – укро-дипломату испортили всю «перемогу»
США могут вовлечься в ирано-израильский конфликт, чтобы таким образом, ударить по Китаю взлетевшими ценами на нефть – и толпами беженцев по России.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такой шаг Америки против Ирана потом вызовет удар по Китаю и по России. Имеется в виду, что это специально будет делаться США двумя инструментами. Первый – цены на нефть, где Китай их не выдерживает, потому что это валит сразу экономику Китая, и второй – беженцы», – потирал руки Чалый.
Однако известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников не согласился с бывшим послом.
«Никто не боится демографического кризиса для России или Китая. А по нефти Путин может быть таким добрым товарищем Си Цзиньпина и просто продавать ему нефть по меньшей цене, и всё будет хорошо у Китая. Это вопрос доброй воли Путина, чего это он захочет уничтожать китайскую экономику?.. Нехорошо», – аргументировал пропагандист.
Чалый запротестовал, что если цена подскачет до 150 долл., то Путин точно не будет продавать китайцам, как сейчас.
«Ну, если Путин не будет китайцам продавать так, как сейчас, а они его не будут поддерживать так, как сейчас, то они оба разрушатся. Это же стратегическое партнёрство, оно предусматривает уважение», – резонно возразил Портников.
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