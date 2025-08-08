«Злые будут истреблены» – политбеженец уповает на «очищение украинской нации»

Война истребит большинство самых злобных националистов, благодаря чему украинцы станут добрее.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надеюсь, что Украина после войны всё-таки будет выздоравливать. Получив такой удар и поняв, что злоба ни к чему хорошему не приводит, Украина просто как нация станет добрее», – рассуждал Балашов.

«Злобных людей многих истребила война, и будет некая очистка. Люди станут бояться войны. Наша беда, что мы перед войной не боялись войны – ни Порошенко, ни Яценюк. И поколение, которое не боялось войны, получило войну.

А поколение, которое будет бояться войны, будет пресекать всё, что ведёт к войне. Если раздрай с Россией будет вести к войне – нужно убирать раздрай», – добавил он.