«Зеленскому опасно оставаться один на один с Путиным!» – укро-дипломат боится провала

Все раунды переговоров с Украиной с 2014 года выигрывались российской стороной, поэтому гипотетическая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вызывает опасения в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Интересная ситуация. Оба хотят, чтобы встречу сорвал другой. Если говорить с точки зрения навязывания своих позиций, то, в принципе, эта встреча выгодна русским. Они умеют на таких встречах побеждать. Ни одной встречи, честно скажу, украинской делегации с русскими не было успешной за период широкомасштабного вторжения. И даже в Париже в 2019 году», – сказал Чалый.

По его словам, в условиях, когда ни Москва, ни Киев не хотят получить обвинения в срыве мирного процесса, украинцы могут прибыть неподготовленными на встречу, которая станет провальной.

«Двухсторонняя встреча не готова, и она, с моей точки зрения, опасна, когда президент Украины остается один на один с президентом Путиным. Мы видели случаи, когда президент Украина был даже не один. И даже те встречи покрыты сейчас таинственностью. Не секрет, что в Оман президент Украины ездил не на море. И мы ничего не знаем из результатов. Но факт, который мы знаем: летел президент Украины из Омана на самолете Патрушева, то есть, человека, который, собственно, режиссирует эту всю историю», – тревожится дипломат.

Резюмируя, Чалый повторил, что Зеленскому «не нужно оставаться один на один с Путиным» еще и потому, что это могут потом использовать внутри Украины в политическом процессе.