Зарево на десятки километров: Россия мощно ударила по газовой инфраструктуре Украины

Олег Кравцов.  
03.10.2025 11:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 491
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Сегодня ночью Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре киевского режима.

Основные прилеты были в Полтавской области, где сосредоточены месторождения украинского газа.

Масштабность удара подтвердило командование Воздушных сил ВС, по данным которого, было зафиксировано 381 дрон и и 45 ракет различного типа.

«Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», – сообщают ВС ВСУ.

Ссылаясь на спутниковые данные NASA, мониторинговый канал «Изнанка» приводит данные по некоторым объектам, попадания по которым подтверждены.

Зафиксировано мощный пожар на Яблоновском отделении переработки газа в Полтавской области.

«Зафиксировано сильное возгорание (зарево видно за много десятков километров) на Шебелинском газовом месторождении в Змиёвском районе Харьковской области», – пишет паблик.

Кроме того, мощный пожары фиксируются на Шебелинском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов  и газовой дожимной компрессорной станции в районе Глазуновки Харьковской области.

