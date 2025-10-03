Зарево на десятки километров: Россия мощно ударила по газовой инфраструктуре Украины
Сегодня ночью Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре киевского режима.
Основные прилеты были в Полтавской области, где сосредоточены месторождения украинского газа.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Масштабность удара подтвердило командование Воздушных сил ВС, по данным которого, было зафиксировано 381 дрон и и 45 ракет различного типа.
«Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», – сообщают ВС ВСУ.
Ссылаясь на спутниковые данные NASA, мониторинговый канал «Изнанка» приводит данные по некоторым объектам, попадания по которым подтверждены.
Зафиксировано мощный пожар на Яблоновском отделении переработки газа в Полтавской области.
«Зафиксировано сильное возгорание (зарево видно за много десятков километров) на Шебелинском газовом месторождении в Змиёвском районе Харьковской области», – пишет паблик.
Кроме того, мощный пожары фиксируются на Шебелинском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов и газовой дожимной компрессорной станции в районе Глазуновки Харьковской области.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: