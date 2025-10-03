Зарево на десятки километров: Россия мощно ударила по газовой инфраструктуре Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре киевского режима.

Основные прилеты были в Полтавской области, где сосредоточены месторождения украинского газа.

Масштабность удара подтвердило командование Воздушных сил ВС, по данным которого, было зафиксировано 381 дрон и и 45 ракет различного типа.

«Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», – сообщают ВС ВСУ.

Ссылаясь на спутниковые данные NASA, мониторинговый канал «Изнанка» приводит данные по некоторым объектам, попадания по которым подтверждены.

Зафиксировано мощный пожар на Яблоновском отделении переработки газа в Полтавской области.

«Зафиксировано сильное возгорание (зарево видно за много десятков километров) на Шебелинском газовом месторождении в Змиёвском районе Харьковской области», – пишет паблик.

Кроме того, мощный пожары фиксируются на Шебелинском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов и газовой дожимной компрессорной станции в районе Глазуновки Харьковской области.