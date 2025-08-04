Западная цивилизация может рухнуть вследствие войны с Россией – американский аналитик
Европейские страны продолжают радоваться эскалации, не понимая, что это может привести к очень серьёзным последствиям.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп отправляет атомные подводные лодки. Европейцы почему-то рады тому, как ведет себя Дональд Трамп. Кажется, что любая эскалация приветствуется европейцами. Если что-то пойдет не так, что будет с Европой?», – спросил ведущий.
«Я думаю, что самая большая опасность в ближайшие пару недель – это то, что Германия выполнит свое обещание отправить ракеты «Таурус». Они пытаются сделать вид, что не сделают этого.
Но если ракеты «Таурус» окажутся в Украине и будут запущены, и они поразят какую-нибудь важную цель в Санкт-Петербурге или Москве, то Россия ответит Германии и, возможно, другим военным базам НАТО в Европе ракетами «Орешник».
Я думаю, что это наиболее вероятный сценарий. «Орешник» – хороший вариант для России, потому что он разрушительный, он может послать сигнал, его нельзя сбить. И это будет четким предупреждением о том, что НАТО и США лучше отступить, иначе это приведет к разрушению того, что мы называем западной цивилизацией», – ответил Джонсон.
«Россия готова защищаться. Но мы видим растущее отчаяние со стороны Запада, потому что, если вы следите за ежедневными отчетами о том, что происходит в Донецкой Республике, в Харькове, в Запорожье – российская армия продвигается очень быстро, и ситуация становится все более отчаянной. Даже Буданов говорит, что Украина не выживет», – резюмировал аналитик.
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