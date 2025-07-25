Запад уже ищет другого смертника на замену Украине – Ищенко

Максим Столяров.  
25.07.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные политики пытаются найти нового кандидата на роль Украины, чтобы продолжить антироссийскую войну.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики пытаются найти нового кандидата на роль Украины, чтобы продолжить антироссийскую войну. Об...

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«Союзники Зеленского ищут следующего Зеленского. Они не собираются сами воевать с Россией. Они предлагали повоевать Польше, они заталкивают в войну Прибалтику, пытаются организовать войну в Молдавии. Они пытаются организовать войну в Закавказье, втянуть туда Россию.

Другое дело, что пример Украины не очень вдохновляет всех остальных выступать следующей Украиной. Поляки открыто сказали, что они готовы воевать, но только если США гарантируют, что они как страна НАТО выступят в защиту Польши вооружённым путём.

Все остальные тоже помнят, что был президент Грузии, когда Саакашвили говорили: ты иди воюй, мы тебя поддержим. Он начал войну и закончил все катастрофой. Есть президент Украины, которого даже поддерживают, но явно недостаточно. И Украина заканчивает катастрофой», – сказал Ищенко.

«Хотя западные политики настаивали на том, чтобы не соглашаться на мирные предложения России и на том, чтобы скатываться в боевые действия, те же англичане.

То есть фактически они втравили Украину в войну и сейчас они ее бросают в состоянии полной катастрофы. Потому что даже если сейчас прекратятся боевые действия, то еще неизвестно, будет Украине от этого лучше или хуже. Ведь деньги давать перестанут», – добавил он.

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