Западные политики пытаются найти нового кандидата на роль Украины, чтобы продолжить антироссийскую войну.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзники Зеленского ищут следующего Зеленского. Они не собираются сами воевать с Россией. Они предлагали повоевать Польше, они заталкивают в войну Прибалтику, пытаются организовать войну в Молдавии. Они пытаются организовать войну в Закавказье, втянуть туда Россию.

Другое дело, что пример Украины не очень вдохновляет всех остальных выступать следующей Украиной. Поляки открыто сказали, что они готовы воевать, но только если США гарантируют, что они как страна НАТО выступят в защиту Польши вооружённым путём.

Все остальные тоже помнят, что был президент Грузии, когда Саакашвили говорили: ты иди воюй, мы тебя поддержим. Он начал войну и закончил все катастрофой. Есть президент Украины, которого даже поддерживают, но явно недостаточно. И Украина заканчивает катастрофой», – сказал Ищенко.