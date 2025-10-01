За Википедией торчат уши ЦРУ, – покинувший проект сооснователь

01.10.2025 14:48
Популярный интернет-сервис «Википедия» используется западными спецслужбами для ведения информационных войн и формирования нужной точки зрения.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил покинувший проект сооснователь «Википедии» Ларри Сэнгер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сэнгера, еще во второй половине двухтысячных выяснилось, что за многими авторами в «Википедии» «торчат уши Лэнгли» (так называют место, где располагается штаб-квартира ЦРУ).

«Да, это было не раньше, чем кажется, в 2006 или 2007, Вирджил Гриффитс (американский программист, – авт.) провел исследование. Он разработал инструмент под названием WikiScanner, который позволял людям узнавать IP-адреса людей, которые вносили правки, и кто какие статьи редактировал. Так они смогли найти множество правок, сделанных Лэнгли…

Ясно, что сейчас разведка работает так, что, конечно, есть и старомодные методы шпионажа, но большая часть работы разведки сегодня заключается в манипулировании общественным мнением различными способами.

А «Википедия» – это просто золотая жила для разведывательных служб всего мира, потому что это универсальный магазин. Можно просто ввести то, во что ты хочешь, чтобы люди верили», – заявил Сэнгер.

 

