После развала СССР Россия смогла консолидироваться и сделать невиданный экономический рывок.

Об этом в интервью каналу 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любое создание, которое вам нужно сделать, без ресурса энергии, национальной энергии – вы его не сделаете. Войну выиграть у москаля можно только с энергией.

Сделать экономический прорыв? Пожалуйста, при тех же активах, что есть у одной нации и у второй, нация, которая решила национальный вопрос, очень легко берёт вершины экономического достатка, экономического взлёта», – трепался пчеловод на пенсии.

«Посмотрите на Россию. За эти 33 года насколько выросла экономика России? Фантастически интересно. На 37%. Или за год российская экономика росла на один процент», – сокрушался Ющенко.

«А украинская?», – спросила пропагандистка канала.

«Давайте я не буду это комментировать. Пропустим», – запротестовал экс-президент.

