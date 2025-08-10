После развала СССР Россия смогла консолидироваться и сделать невиданный экономический рывок.

Об этом в интервью каналу 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любое создание, которое вам нужно сделать, без ресурса энергии, национальной энергии – вы его не сделаете. Войну выиграть у москаля можно только с энергией.

Сделать экономический прорыв? Пожалуйста, при тех же активах, что есть у одной нации и у второй, нация, которая решила национальный вопрос, очень легко берёт вершины экономического достатка, экономического взлёта», – трепался пчеловод на пенсии.