ВСУшники не стеснялись свастик в госпиталях Германии, – подполковник СБУ

Максим Столяров.  
09.08.2025 18:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 276
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Украина


В странах западного блока прекрасно осведомлены в нацистской сущности Украины, но закрывают на это глаза.

Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил перешедший на сторону России подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не только ЦРУ знала, что на Украине были нацисты. В 2015 году Конгресс США принял решение прекратить финансирование украинских добровольческих батальонов, включая батальон «Азов» (запрещен в РФ, – ред.) Американские конгрессмены прямо заявили, что это антисемитская, неонацистская организация.

Просто об этом не говорят на Западе… Пока эти люди убивают русских, им все сходит с рук: нацистские символы, нацистские приветствия», – сказал Прозоров.

«Западные кукловоды, которые стоят за Украиной, заинтересованы в этой войне, потому что эта война вредит России. Им наплевать на то, что происходит с Украиной. Так что, что бы ни делали бойцы добробатов, они будут закрывать на это глаза.

Вы думаете, что Запад не видит эти свастики? При Порошенко украинских солдат привозили в немецкие больницы, и они не стеснялись отдавать нацистское приветствие. И у них были татуировки со свастиками. Конечно, немцы это видели, но никто об этом не говорит. Потому что сейчас эти украинцы работают на западные интересы», – добавил бывший сбушник.

