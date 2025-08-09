Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах западного блока прекрасно осведомлены в нацистской сущности Украины, но закрывают на это глаза.

Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил перешедший на сторону России подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не только ЦРУ знала, что на Украине были нацисты. В 2015 году Конгресс США принял решение прекратить финансирование украинских добровольческих батальонов, включая батальон «Азов» (запрещен в РФ, – ред.) Американские конгрессмены прямо заявили, что это антисемитская, неонацистская организация. Просто об этом не говорят на Западе… Пока эти люди убивают русских, им все сходит с рук: нацистские символы, нацистские приветствия», – сказал Прозоров.