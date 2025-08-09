ВСУшники не стеснялись свастик в госпиталях Германии, – подполковник СБУ
В странах западного блока прекрасно осведомлены в нацистской сущности Украины, но закрывают на это глаза.
Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил перешедший на сторону России подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не только ЦРУ знала, что на Украине были нацисты. В 2015 году Конгресс США принял решение прекратить финансирование украинских добровольческих батальонов, включая батальон «Азов» (запрещен в РФ, – ред.) Американские конгрессмены прямо заявили, что это антисемитская, неонацистская организация.
Просто об этом не говорят на Западе… Пока эти люди убивают русских, им все сходит с рук: нацистские символы, нацистские приветствия», – сказал Прозоров.
«Западные кукловоды, которые стоят за Украиной, заинтересованы в этой войне, потому что эта война вредит России. Им наплевать на то, что происходит с Украиной. Так что, что бы ни делали бойцы добробатов, они будут закрывать на это глаза.
Вы думаете, что Запад не видит эти свастики? При Порошенко украинских солдат привозили в немецкие больницы, и они не стеснялись отдавать нацистское приветствие. И у них были татуировки со свастиками. Конечно, немцы это видели, но никто об этом не говорит. Потому что сейчас эти украинцы работают на западные интересы», – добавил бывший сбушник.
