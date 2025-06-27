«Встреча с Трампом вполне возможна» – Путин

Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом нужна и возможна, однако необходима предварительная подготовка с выходом на новые рубежи сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошёл очень тяжёлый и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке.

Недавно он заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет, одно дело смотреть со стороны, а другое погрузиться в проблему. Так же, как, я думаю, происходит и на Ближнем Востоке. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней», – сказал он.