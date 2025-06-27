«Встреча с Трампом вполне возможна» – Путин

Максим Столяров.  
27.06.2025 19:58
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом нужна и возможна, однако необходима предварительная подготовка с выходом на новые рубежи сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом нужна и возможна, однако необходима предварительная подготовка...

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«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошёл очень тяжёлый и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке.

Недавно он заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет, одно дело смотреть со стороны, а другое погрузиться в проблему. Так же, как, я думаю, происходит и на Ближнем Востоке. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней», – сказал он.

«Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что Трамп тоже говорил о возможности встречи. Но я так же, как и он, считаю, что встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества. А так, в целом, это встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем её готовить», – резюмировал Путин.

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