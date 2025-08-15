Встреча на Аляске: Путин не стал отвечать на вопросы про Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самолеты Владимира Путина и Дональда Трампа сели на американской военной базе на Аляске. Спустя некоторое время президенты одновременно спустились по трапу. Путин подошел к Трампу по расстеленной американскими военными красной дорожке. Они с улыбкой обменялись рукопожатиями.

Затем президенты подошли к помосту с надписью «Аляска» для совместного фото. В это время журналисты пытались задать несколько вопросов по поводу Украины и перемирия. Владимир Путин жестом указал на ухо, что не может расслышать прессу.

После этого Путин с американским президентом проследовали в авто и направились к месту проведения переговоров. Изначальный формат их был изменен. Помимо Путина и Трампа, теперь в беседе будут принимать участие главы внешнеполитических ведомств и советники.

Кстати, в самом начале встречи над аэропортом пролетели американские истребители и бомбардировщик. Украинские СМИ уже трактуют это как сигнал для Путина – якобы, так американцы могут добиться от Кремля уступок.