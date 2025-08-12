Всё по Бжезинскому: Кучмовская «Украина не Россия» неспроста вышла с приходом Путина

Оглядываясь назад, можно увидеть, как Запад сразу после прихода к власти Владимира Путина начал реализовывать концепцию русофоба Збигнева Бжезинского о недопустимости воссоединения России и Украины.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко.

«Начиная с нулевых годов, особенно после 2014 года, Украину очень активно превращали в определённый таран против России. В своё время покойный Бжезинский сказал фразу, что без Украины невозможно возрождение Российской империи. Это было воспринято абсолютно дословно. И после того, как в 2000 году послушного, удобного и так далее Ельцина сменил Путин, запустили до некоторой степени такой механизм противодействия», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что таким образом Запад готовился к бунту России «против монополярного мира, установленного по результатам холодной войны и распада Советского Союза».

В итоге в 2002 году появилась известная книга президента Кучмы «Украина не Россия».

А уже через 12 лет концепция «Украина не Россия» открыто сменилась на проект Анти-Россия.

