С фронта поступают отличные новости. Вчера самым обсуждаемым стал пост вражеского ресурса DeepState, который сообщил о прорыве ВС РФ к северу от Красноармейска.

Примечательно, что даже российские картоделы столь масштабного продвижения не фиксировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На карте противника можно увидеть, что на севере русские прорвали обороны и продвинулись более чем на 10 км в противоположную от Красноармейска сторону.

DeepState сокрушается, что «враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск». Некоторые украинские источники и вовсе заявил, что трасса уже перерезана.

«После окончательного закрепления и накопления будут обязательны попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны. С таким развитием событий, если он не изменится, мы можем натолкнуться на то, что Доброполье падет быстрее Покровска», – горестно констатирует DeepState.

При этом в военных украинских пабликах стала меняться оценка действий ВС РФ: если раньше превалировали тезис «идут по трупам», то сейчас заговорили о стратегическом подходе.

«В Золотом Колодце нет громких заголовков. Нет ярких кадров фронтовых репортажей. Но именно здесь, сквозь сумеречную тишину полей и перелесков, русские группы по две-три фигуры пробрались к линии, которой еще недавно придавали почти мифическое значение. Линии «Новый Донбасс». Той самой, которая считалась последней серьезной преградой перед сердцем Донбасса, а дальше перед всей центральной Украиной. И это уже знак – они мыслят иначе, чем мы все надеялись. Не только о том, как взять Покровск и остановиться. Не только о том, чтобы замкнуть кольцо вокруг города, где изо дня в день идут бои. Нет – здесь читается холодный расчет, шаг на два вперед. Как будто уже начертаны линии будущих атак; словно уже наметили траектории движения колонн и точки, где сомкнутся клещи обходных маневров», – пишет тг-канал 46-й бргады ВСУ.

Не менее примечателен истерический пост экс-начальника штаба бригады «Азов» (запрещен в РФ) подполковника Богдана Кротевича, обратившегося к диктатору Зеленскому:

«Я искренне не понимаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск – Мирноград без преувеличения полная пи@да. И эта пи@да нарастает с каждым днем…

«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», – подчеркнул Кротевич, к слову не так давно уволившийся из армии.

Украинский военный журналист–русофоб и волонтер Богдан Мирошников признает, «оперативно-тактическая ситуация на покровском направлении постепенно приближается к тому, что Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти».

Еще одна особенность: в украинских источниках все чаще пишут, что в Красноармейске действуют не российские ДРГ, а передовые штурмовые группы, которые смогли закрепиться в отдельных районах города.

Кроме того, украинцы жалуются, что необходимые в Донбассе резервы вновь были переброшены на Сумское направление, где на восточном фланге удалось потеснить русских и отбить пару сел, но ценой этого стал прорыв у Доброполья, чреватый без преувеличения уже не оперативными, а стратегическими последствиями для оккупантов.