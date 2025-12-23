Жадный Макрон спешит запрыгнуть в последний вагон экономических отношений с Россией – поляк Кульпа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Своим заявлением о необходимости диалога с Россией президент Франции Эммануэль Макрон пытается успеть вернуться к торговле с Россией вместе с США. Он видит, что президент США Дональд Трамп стремится восстановить отношения с РФ, в том числе экономические, и пытается не упустить свой шанс.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это распад единства в рамках Европы. Проявлением этого была дискуссия по вопросу применения замороженных средств, где Франция не поддержала Германию – и где, по сути, наступил раскол. В принципе, мы видим, что позиция Франции – это позиция страны, которая постоянно колеблется и пытается использовать жадность как инструмент политической игры. В этом смысле Макрон не сильно отличается от Трампа. Мы помним его речь в Сорбонне в 2017-м году, когда он сказал, что Европа должна гарантировать России особенные права, помним, как он был главным переговорщиком Путина и убеждал всех, что только через переговоры можно чего-то достичь, когда было понятно, что кроме преступлений от Путина ожидать ничего нельзя!», – злился поляк.