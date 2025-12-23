Жадный Макрон спешит запрыгнуть в последний вагон экономических отношений с Россией – поляк Кульпа

Анатолий Лапин.  
23.12.2025 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 329
 
Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Торговля, Украина, Франция


Своим заявлением о необходимости диалога с Россией президент Франции Эммануэль Макрон пытается успеть вернуться к торговле с Россией вместе с США. Он видит, что президент США Дональд Трамп стремится восстановить отношения с РФ, в том числе экономические, и пытается не упустить свой шанс.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим заявлением о необходимости диалога с Россией президент Франции Эммануэль Макрон пытается успеть вернуться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это распад единства в рамках Европы. Проявлением этого была дискуссия по вопросу применения замороженных средств, где Франция не поддержала Германию – и где, по сути, наступил раскол.

В принципе, мы видим, что позиция Франции – это позиция страны, которая постоянно колеблется и пытается использовать жадность как инструмент политической игры.

В этом смысле Макрон не сильно отличается от Трампа. Мы помним его речь в Сорбонне в 2017-м году, когда он сказал, что Европа должна гарантировать России особенные права, помним, как он был главным переговорщиком Путина и убеждал всех, что только через переговоры можно чего-то достичь, когда было понятно, что кроме преступлений от Путина ожидать ничего нельзя!», – злился поляк.

«А сейчас, видя, что делает Трамп, а Трамп под видом переговоров про мир на самом деле пытается обеспечить экономические интересы США, по отношению к Украине это так называемая (ресурсная) сделка, а сейчас пытается этого достичь с Россией.

На самом деле Макрон понимает, что все это может закончиться снятием санкций с России Соединенными Штатами, входом американских фирм на российский рынок, и он хочет, чтобы французские фирмы также в этом участвовали», – рассуждал Кульпа.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить